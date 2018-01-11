Украина потеряла статус экспортера свинины

По итогам 2017 года Украина ввезла мяса больше, чем продала за границу. Об этом в среду, 10 января, говорится в аналитическом докладе Ассоциации свиноводов Украины.



Так, по результатам 2017 года экспорт мяса свиней из Украины в денежном эквиваленте превысил его импорт на $560 тыс., а экспорт живых животных – на $150 тыс.



"В течение января-декабря 2017 экспортировали 4,9 тыс. тонн совокупной стоимостью $10,5 млн, тогда как импорт 5,6 тыс. тонн свинины "стоил" $9,9 млн. Поэтому звание нетто-экспортера свинины Украины удержала лишь номинально", – отметили в ассоциации.



В сравнении с 2016 годом сальдо внешней торговли свежей, охлажденной и мороженой свининой сократилось почти на 40%, а по товарной позиции "живые свиньи" – почти в пять раз.



Валютные поступления за счет внешних поставок свинины выросли в два раза в сравнении с предыдущим годом, а их объемы в натуральном выражении увеличились на 56%. Однако из-за активизации импорта свинины во втором полугодии 2017 года результаты 2016 года были превышены вдвое.



Хотя объемы внешних поставок живца выросли незначительно (+8% к 2016 году), однако за счет более высокой цены реализации позволили заработать более $4,5 млн.

