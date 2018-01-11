Набсовет ПриватБанка назначил чеха на должность главы правления

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил уроженца Чехии Петра Крумханзла на должность председателя правления банка и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение. Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, такое решение Набсовет принял в среду, 10 января 2018 года. До настоящего времени П.Крумханзл занимал должность члена правления по операционным вопросам Home Credit(Китай).

Ранее он занимал должность члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый "плохой банк", а также за определение корпоративной стратегии, обеспечение надлежащей инфраструктуры и юридическую поддержку. До этого Крумханзл был членом правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль.



В июле 2017 было объявлено, что наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.

