Reuters: Пола Манафорта обвинили в отмывании денег

Кипрская компания Surf Horizon Limited подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительной денежной суммы в 2008 году. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.



Компания передала Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable. Кроме того, им обоим были выплачены $7,35 млн в качестве комиссии на оказание услуг.



По сведениям сетевого издания The Blast, истец уверяет, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $900 тыс., так как реальная сумма сделки была меньше - $17,8 млн. Часть от этих 900 тыс. поступила на счета компании Манафорта, а часть - в фирму, управляемую Гейтсом. Как утверждают американские СМИ, в частности, агентство Bloomberg, Surf Horizon Limited на самом деле принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

