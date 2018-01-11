Питт едва не заплатил $120 тыс. за просмотр "Игры престолов" в компании Дейнерис

На ежегодном благотворительном шоу JP HRO Gala, которое актер Шон Пенн проводит для сбора средств в помощь жителям Гаити, его коллега Брэд Питт принял участие в аукционе. На нем, в частности, торговалась возможность посмотреть серию "Игры престолов" в компании британской актрисы Эмилии Кларк, исполнившей одну из ключевых ролей в телесаге.



Торги начались с суммы в 20 тысяч долларов, но вскоре цена стремительно взлетела. 80 тысяч долларов за вечер в приятной компании предложил Питт. Затем он превзошел сам себя, предложив 90 тысяч. На этом актер не остановился и вскоре поднял ставку до 120 тысяч долларов. Как сообщает Variety, сама Кларк все это время присутствовала в зале, где проходил аукцион, и с интересом наблюдала за происходящим.



Несмотря на упорство Питта, торги он в итоге проиграл - неназванный победитель предложил за киноманские посиделки с британской звездой никем не превзойденную сумму в 160 тысяч долларов.



Отмечается, что на благотворительном мероприятии, проходившем в субботу вечером в Milk Studios в Лос-Анджелесе, присутствовали многие знаменитости, в том числе актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, владелец Amazon Джефф Безос, Леонардо Ди Каприо и многие другие.



Ди Каприо, к слову, тоже участвовал в аукционе, когда на торги была выставлена картина Джоша Смита. Он предложил за нее 80 тысяч долларов, однако эта картина досталась Эмилии Кларк, предложившей за нее на 10 тысяч больше. Впрочем, затем была выставлена еще одна картина Смита, и она уже без проблем досталась звезде "Титаника". Приобрел ли в итоге что-то Брэд Питт, не уточняется.





