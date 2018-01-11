На CES показали домашнего робота, который приносит пиво

В рамках проходящей в Лас-Вегасе ежегодной выставки электроники CES американская компания Aeolus Robotics продемонстрировала компактного домашнего робота, способного реализовать мечту многих людей о помощнике, который приносит пиво из холодильника, пишет The Verge.



Впрочем, возможность порадовать владельца напитком - не единственная в арсенале колесного робота с человеческим торсом. Как утверждают создатели, Aeolus является полноценным домашним роботом, который может распознавать тысячи предметов и расставлять их в доме по местам или находить их по просьбе хозяина (например, робот может найти забытые где-то в доме очки). Кроме того, робот способен управиться с пылесосом или шваброй.



Демонстрационный робот показал свои навыки на выставке, однако его движения не были достаточно проворными для реальной работы. Также у публики вызвала сомнение готовность робота к типичным домашним условиям.



Тем не менее Aeolus Robotics намерена начать продажи робота в конце этого года. На вопрос о стоимости робота в компании дали расплывчатый ответ, сказав, что она будет сопоставима со стоимостью зарубежного отпуска для семьи из четырех человек. На уточняющий вопрос, будет ли робот стоить меньше 20 тысяч долларов, представители Aeolus Robotics ответили утвердительно. С учетом сложности создания подобного механизма такую цену можно назвать приемлемой, если серийный Aeolus сможет справиться с поставленными задачами.







