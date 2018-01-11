У людей есть встроенный детектор болезней

В ходе эволюции у людей развилась удивительная способность выделять больных индивидов. Этот вывод был сделан учеными по результатам эксперимента с участием 62 добровольцев, передает "iРеактор". От участников эксперимента требовалось по фотографиям определить, болен ли изображенный человек.



Оказалось, правильно выделить больных людей на фоне здоровых удалось 74% добровольцев. По их собственным словам, в своей оценке они руководствовались в основном бледностью губ, припухлостью лица и нависшими веками. По словам ученых, среди животных действует своя система оценки - посредством обоняния.



По запаху животные могут распознать больных или просто опасных для себя особей. Кстати, известно, что собаки способны диагностировать рак по запаху человека. Причем, собачий нос точнее многих медицинских анализаторов.

