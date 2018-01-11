И немного фейкового повышения зарплат

Нынешний 2018 год – предвыборный, поэтому мы обречены на фейковое «покращення» жизненного уровня трудящихся и принудительное (для бизнеса) повышение зарплат. Почему принудительное? Потому, что сфера ответственности государства ограничивается содержанием бюджетников – врачей, учителей, армии, полиции и чиновников. Чтобы поднять им оклады, нужно заставить бизнес, который и так выдохся, платить больше налогов и тем самым давать возможность государству пиариться за его счет.



Фейковость повышения зарплат так и сквозит в информационных сообщениях. Читаю, например, новость с таким заголовком: “С 1 января 2018 года зарплаты военнослужащих увеличатся в 4,5 раза”. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook. Ого! Круто.



Начинаю вчитываться в текст. Оказывается, что в 4,5 раза вырастут не собственно размеры получки у наших защитников, а лишь оклады за военные звания. “В частности, за звание солдат будут платить не 30, а 560 гривен, а майора – не 125, а 1420 гривен”, – написал Слободян.



А должностной оклад военных будет зависеть от прожиточного минимума, который обеспечит ежегодный рост размера денежного обеспечения военных. Поскольку с 1 января предусмотрено повышение минимальной зарплаты на 16,3% – до 3,723 тыс. грн. в месяц, то и зарплата у военнослужащих вырастет, соответственно, на тот же процент.



Пишут также, что военным остается надбавка за особенности прохождения службы до 100% должностного оклада (с учетом оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет). Также сохранена выплата единовременного пособия военнослужащим, которые подписали свой первый контракт. Это от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн. с 1 января 2018 года, 1777 грн. – с 1 июля, 1853 грн. – с 1 декабря).



Самая загадочная статья выплат – это обещанные в сентября прошлого года президентом 10 тыс. грн. доплаты тем военнослужащим, которые находятся на первой линии в зоне АТО. Дело в том, что понятие “первой линии” у нас несколько размыто. Кроме того, непонятно – 10 тыс. должны давать ежемесячно, ежегодно или за участие в боевых действиях? Хотя какие боевые действия, если официально у нас перемирие?



С 1 января вступает в силу норма нового закона “Об образовании”, согласно которой учителям самой низкой квалификационной категории должны платить сумму, равную трехкратному размеру минимальной зарплаты. А выплаты научно-педагогическому работнику – еще на четверть больше. С учетом того, что с января 2018 года минимальная зарплата в Украине будет составлять 3723 грн. в месяц, зарплаты украинских учителей должны были бы вырасти в три раза

Характерно, что на весь этот “аттракцион невиданной щедрости” дополнительных денег у правительства реально нет. Помните гениальную фразу Михаила Жванецкого, что “воровать надо с прибылей, а не с убытков”? Перефразируя ее, можно сказать, что и повышать социальные стандарты надо с роста экономики. А поскольку этот рост большей частью на бумаге, да и то за счет инфляции, то начинаются бюджетно-бухгалтерские хитрости

Знакомые на Facebook, общающиеся с атошниками, говорят, что 10 тыс. грн. доплаты никто вроде бы и не видел. Правда, обещанные доплаты на уничтожение техники, ранения и проч. тоже мало кому удается получить. Впрочем, военная бухгалтерия – это для гражданского лица (вроде меня) очень сложно.Поэтому поговорим о самой мирной профессии – учителя. В 2018 году украинских учителей ждал ошеломляющий сюрприз в виде повышения минимальной заработной платы педагога до 11 тыс. грн., о чем с завистью писали на российских и белорусских сайтах. Но 11 тыс. грн. тоже оказались фейком. То есть они, может, когда-то и будут в соответствии с новым законом об образовании, но не в этом году. Планируется до 2023 года. Но каким тогда будет курс гривны и сколько это окажется в долларах, никто не знает.Рассказываю по порядку. Сегодня средняя зарплата в Украине по версии правительства и Госстата – 7479 грн., а средняя зарплата в сфере образования – 5859 грн. С доплатами учителя в среднем получают около 6,5 тыс. грн. в месяц. Это не минимальный оклад педагога, а средний.С 1 января вступает в силу норма нового закона “Об образовании”, согласно которой учителям самой низкой квалификационной категории должны платить сумму, равную трехкратному размеру минимальной зарплаты. А выплаты научно-педагогическому работнику – еще на четверть больше. С учетом того, что с января 2018 года минимальная зарплата в Украине будет составлять 3723 грн. в месяц, зарплаты украинских учителей должны были бы вырасти в три раза – до более чем 11 тыс. грн. в месяц.Однако министр образования и науки Лилия Гриневич говорит, что зарплата учителей вырастет только на 25%. Это заложено в сводный бюджет образования в 2018 году, который в целом составляет 221,9 млрд. грн. Но сюда входят все расходы: от приобретения техники и мебели для начальной школы, выпуска учебников и повышение квалификации учителей, до реформы образования.Вы, вообще-то, в курсе, что в 2018 году у нас стартует не только медреформа, но и опять кардинально меняется система образования: вводится 12-летняя школа, 3-летний бакалаврат, предметы на выбор и проч.? И все это под лозунгом реформы "Новая украинская школа".А теперь о банальном – о деньгах. Министр пояснила, что для установления наименьшего оклада учителя на уровне 9,6 тыс. грн. (уже, заметим, не 11 тыс. грн.) из госбюджета необходимо выделить 120 млрд. грн. Их, разумеется, нет, ибо, как мы сказали выше, весь сводный бюджет Минобразования – 221,9 млрд. грн.Поэтому начинаем хитрить. Где-то я уже прочитал, что пока повышение будет рассчитываться не от минимальных зарплат, а от уровня прожиточных минимумов, и таким образом мы получаем уже даже не 9,6 тыс. грн., а 6,8 тыс. грн.Кроме того, как поясняет Гриневич, повышение зарплаты педагогов в 2018 году предусматривает продвижение оплаты труда на 1 тарифный разряд единой тарифной сетки, фиксирование надбавки за престижность на уровне 20% для всех учителей, а для лучших надбавка составит 30%.Кто у нас лучший, а кто худший? Что такое учительская престижность? Улавливаете приближение путаницы? Сейчас я вас еще больше запутаю. "Если сейчас объем надбавки за престижность – решение местной власти, то с 2018-го мы делаем ее обязательной. Эти деньги предусмотрены в рамках образовательной субвенции, которую мы даем на зарплаты учителей из госбюджета. Лучшие педагоги – например, те, которые примут первый класс в пределах реформы НУШ, учителя в инклюзивных классах и другие должны получить надбавку на уровне 30%", – пояснила Лилия Гриневич.Складно пояснила, но я тупой, все равно до конца не понимаю эту магию цифр. Интуиция мне подсказывает: весь смысл красивой игры словами в том, чтобы не давать в 2018 году зарплату в 11 тыс. грн., о которой слишком много наболтали во время пропихивания нового закона “Об образовании”.Какие приятности ожидают остальных граждан страны? Минимальная обычная стипендия увеличена на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV уровней аккредитации – на 54,3%.Сколько это в деньгах, а не в процентах? За точность цифр не ручаюсь, но, насколько я помню, размер стипендии составляет 1200-1800 грн. в месяц. Если увеличили на треть, то, соответственно, накинули 300-600 грн. Просто “космические” надбавки.Что еще у нас повышено? Ну, всем госслужащим должностные оклады с 2018 года увеличены в среднем на 15% – т.е. меньше, чем темпы инфляции за прошлый год (где-то около 16%). Минимальное пособие по безработице увеличено до 1440 грн. Минимальный размер пенсии с 1 января – 1373 грн.С 1 января также повысили пенсии военным пенсионерам и другим силовикам: в среднем на 1,5 тыс. грн. Пенсии будут повышать индивидуально – в зависимости от стажа и размера денежного обеспечения. Это продолжение “осовременивания” пенсий, которым правительство занималось с осени. Причем Верховная Рада еще не приняла соответствующий закон (о повышении пенсий военным), и Кабмин делает это как бы самовольно, рассчитывая на узаконивание задним числом.Характерно, что на весь этот “аттракцион невиданной щедрости” дополнительных денег у правительства реально нет. Помните гениальную фразу Михаила Жванецкого, что “воровать надо с прибылей, а не с убытков”? Перефразируя ее, можно сказать, что и повышать социальные стандарты надо с роста экономики. А поскольку этот рост большей частью на бумаге, да и то за счет инфляции, то начинаются бюджетно-бухгалтерские хитрости.Поэтому, чтобы выкрутиться с повышением бюджетникам и всем, кто получает “казенную зарплату”, власть понимает минимальную зарплату на 523 грн. Что характерно, даже с минимальной зарплаты у нас уплачиваются все налоги. Соответственно, единый налог автоматически вырастет до 744,6 грн., единый социальный взнос – 2457,1 грн. И кто за это все заплатит? Конечно, бизнес. Точнее, та его часть, которая честно платит налоги.И тут я полностью согласен с изданием Hubs: «Когда власть пытается экономику стимулировать к росту, она это делает путем снижения фискальной нагрузки – посмотрите, кстати, на налоговую реформу, протягиваемую Трампом. Когда же в отношении лежащей на дне экономики принимаются решения по усилению фискального давления, то цель не рост, а скорее ликвидация. А реализует ее не государственная власть, а ликвидационная комиссия”. Точнее, по-моему, не скажешь.