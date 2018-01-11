Чиновник Киевской таможни требовал от предпринимателей 50%-й откат за растаможку международных отправлений - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили на взятке чиновника одного из таможенных постов Киевской таможни Государственной фискальной службы (ГФС).



"Правоохранители установили, что государственный служащий систематически требовал у коммерсантов и физических лиц "откат" в размере 50% от суммы обязательных платежей за растаможку международных экспресс-отправлений, стоимость которых превышала установленный законом размер 150 евро. Противоправный механизм заключался в занижении реальной стоимости товара, в результате чего уменьшались поступления в государственный бюджет в виде таможенных платежей", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.



Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства злоумышленником неправомерной выгоды от частного предпринимателя за таможенное оформление международного почтового экспресс-отправления партии товаров широкого потребления.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из сел Бориспольского района Киевской области после получения от предпринимателя 400 долл.



Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, он задержан.

