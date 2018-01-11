Кабмин определил перенос рабочих дней в 2018 году

Кабинет министров Украины рекомендует отмечать ряд государственных праздников в 2018 году четырьмя выходными. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в четверг, 11 января.



Так, предлагается сделать выходными:



– 8-11 марта для празднования Международного женского дня;



– 28 апреля-1 мая для празднования Дня труда;



– 28 июня-1 июля для празднования Дня Конституции;



– 22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда;



– 29 декабря 2018 года-1 января 2019 года для празднования Нового года.



Таким образом Кабмин рекомендует перенести рабочие дни:



– пятницу 9 марта на субботу 3 марта;



– понедельник 30 апреля на субботу 5 мая;



– пятницу 29 июня на субботу 23 июня;



– понедельник 24 декабря на субботу 22 декабря;



– понедельник 31 декабря на субботу 29 декабря.

