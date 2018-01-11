Катрин – за Харви и Украину

...Уж и не знаю почему, вроде бы и не расчесывал ничего, но вот уже несколько месяцев подряд мое внимание что-то цепляют гендерные проблемы, как-то навязчиво выходящие на первое место в мировой повестке дня. Помню, был буквально смят, когда сотни кино- и теледив заявили, что известный продюсер Харви Вайнштейн много лет назад потрогал их за задницу, а это оставило в их душах такой неизгладимый след, что они теперь перестанут брить подмышки. Чтобы, значит, доказать, что они – равные с мужчинами, а не какие-то расфуфыренные куклы, не способные сесть за руль асфальтоукладчика.



Потом в тех же США пообещали, что уже в этом году предложат женщинам... секс-роботов. Чтобы окончательно уравнять их (женщин) с мужчинами, которые уже несколько месяцев наслаждаются обществом секс-кукол, которые по просьбе владельцев исполняют их самые сокровенные пожелания. К механическим «мужикам» тоже можно будет относиться не только как к секс-куклам, но и как к компаньонам. Некто Мэтт Макмуллен, основатель калифорнийской компании Realbotix, занимающейся разработкой и продажей подобной гендерной продукции, подло уверен: «Если женщины так заинтересованы в получении удовольствия от вибратора, представьте себе, как они будут чувствовать себя с роботом, который может их обнимать». Новые секс-роботы-андроиды будут управляться приложением для искусственного интеллекта, претенциозно названным Harmony, синхронизированным с начинкой и, следовательно, позволяющим «продукции» удовлетворять все сексуальные желания владельца, общаться с ним и даже чисто по-ленински учиться, учиться и учиться новым навыкам. И что самое противное: клиенты могут настраивать робота так, что его бионический пенис всегда будет в полной боевой готовности и сможет работать бесконечно долго. Более того, владельцы этого секс-чуда смогут выбирать внешность, тип телосложения и цвет кожи робота, а также размер и форму его причиндалов. Согласитесь, это вам не мой друг, который при знакомстве с женщинами говорил им: «У меня есть барабан, давай потрахаемся», называл эту «прелюдию» светским разговором о музыке и, как сам утверждал, был доволен собой же минуты через три-четыре...



А теперь вот группа американских же активистов и борцов за гендерно-расовое равенство решила выдвинуть в 2020 году кандидатом в президенты США телеведущую и афроамериканку Опру Уинфри, известную тем, что ее изнасиловали еще в детстве и теперь подозревают в лесбийстве, хотя она и живет с каким-то бизнесменом-мужиком. Но и белобрысый нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не собирается уходить. И вы только представьте на минуточку эту битву гигантов, в которой гендерное противостояние сольется с расовым и интеллектуальным. Вот когда все психиатры мира могут реально сойти с ума, и тонкая грань между гениальностью и безумием станет совсем невидимой...



И ведь эта пошесть уже шагает по планете. Власти Шри-Ланки намерены отменить закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь и действующий с 1955 года. Теперь эти самые ланкийки, доселе кроткие и скромные в массе своей, смогут покупать алкоголь с 18 лет. И им также позволят работать в местах, где продается алкоголь, без получения предварительного разрешения. А в Саудовской Аравии – о, Аллах, куда ты смотришь? – уже с завтрашнего дня вступает в силу закон, который позволит женщинам ходить на футбол. Да-да, наравне с мужиками посещать футбольные стадионы. Сидеть, правда, они будут только в специальных секторах, но специально для них 12, 13 и 18 января в стране состоятся футбольные матчи, приуроченные к началу действия этого страшного закона. И это ведь притом, что за этим последует вообще тьма кромешная: в этом же году саудиткам дадут право управлять грузовиками и мотоциклами. Куда катится этот мир, еще совсем недавно так гармонично представленный верблюдами, к которым женщин не подпускали?..



Но, слава Богу, Украина тоже не затерялась в этих гендерных загогулинах, не поддалась на «спокусы» (соблазны) обманного равенства, и у ее мужиков есть чем ответить этим коварным уравнительницам и достойно, я бы даже сказал, стойко, с пониманием, воспринять мировые тенденции. Во-первых, равенство женщин и мужчин в укладывании асфальта – это для Украины как раз благо. Если с украинских улиц исчезнут эти фемины в оранжевых куртках с большими лопатами, то бездорожье окончательно поглотит Украину. Не мужикам же, в конце концов, заниматься этим делом. Это в других странах фраза «вдруг война, а я уставший» – это шутка. Для арийских же шумеров Украины – это, увы, реалии: Путин же напал, и надо накапливать силы для решающего удара. Заманить в наши хляби, а потом как жахнуть...



Во-вторых, вонючими подмышками в Украине никого не напугаешь. Как только я написал о таком возможном наказании мужиков женщинами, как мне сразу предложили великое множество ответок, достойных уважения. Не мыть ноги мужикам («Это будет ядерный удар», – подчеркнул инициатор); ср… ну, вы меня понимаете, совершать акт дефекации лежа (кто-то уточнил – «на спине»); не брить вообще ничего (лицо, извините, лобок и муди, руки, ноги, груди, спину); наоборот – брить все выше перечисленное, а также ладони и пятки). Согласитесь, такой изобретательный народ на гендерный вась-вась не возьмешь, хотя инициативы подчас и грубоваты. Но это же и есть жизнь. Полнокровная, затейливая, арийско-шумерская, достойная подражания и заимствований. И, может быть, именно поэтому производители секс-роботов по гендерному признаку и не понимают, где пик прогресса. Во всяком случае, те, кто останется в охвостье прогресса со своими роботами с непомерной елдой, уже проявились: Госдепартамент США в своих рекомендациях для путешествующих американцев отнес Украину во вторую группу риска. Наряду с Германией, Великобританией, Францией, Бразилией, Индией, Китаем и все той же Саудовской Аравией. В эти страны посоветовали «ездить с осторожностью». Потому что там-де есть угрозы терактов, присутствуют преступность и беспорядки. Хуже только в Рашке. Туда американцам вообще не советуют ездить, ибо там терроризм, медведи с балалайками ходят и при виде иностранцев режут негендерно-нетолерантную правду-матку:











И, наконец, в-третьих, в Украине ее суровой действительностью уже фактически стерта гендерная разница между ее критиками разного пола. Все они, извиняюсь, пида...ы, раз позволяют себе так «паплюжиты нэньку» (шельмовать мать). Вот, к примеру, две последние новости. В Виннице –представляете, в Виннице!!! – якобы задержали адвоката, который брал! И не просто брал, а валютой! Не гривной, которая стремительно укрепляется и входит в десятку сильнейших валют Шумера и Аккада, а презренной «зеленью» (в сумме 15 тыс. долл.), подброшенной нам этими, еще раз извиняюсь, ссыкунами, которых пугает несуществующий «украинский терроризм».



Ха-ха-ха, и плюю в них три раза. Не могут выходцы из Винницы быть банальными коррупционерами. Ведь оттуда происходят самые видные реформаторы и евроинтеграторы, которые для Украины сегодня – ее все. Они и 144 реформы успешные провели и дальше проводят, и безвиз обеспечили, и с империей навсегда распрощались, вплотную упершись в ворота ЕС и НАТО, где их ждут с распростертыми объятиями, изнывая от нетерпения. Не сегодня, правда, и не завтра ждут, но ждут же! А им подбрасывают: в Виннице коррупция среди адвокатов процветает...



А этот патентованный борец за антикоррупционный суд Михо Саакашвили! О нем еще великий Леонид Кучма, глядя на его соплеменника, как-то провидчески сказал: «Подонок высшей меры!». И возразить тут по сути нечего, ибо Михо буквально вчера, пообщавшись со следователями, сказал: Украина – несостоявшееся государство. Да-да, так и говорит: «Органы у нас развалены, государство и институты у нас не работают, ....государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов и в стране, где правоохранительные органы используются для сохранения барыжной власти и дальнейшего ограбления народа, не может считаться состоявшимся». А кто тогда подготовил закон об антикорсуде, от которого гормонами счастья чуть не захлебнулась Венецианская комиссия, вернув, правда, документ на доработку? Правильно, люди из Винницы, которых еще великий Виктор Ющенко приметил и, на пасеку сходя, благословил. А их всех критикуют. Одно слово: «лидеры» на букву «П», и никакого полового различия! Ну, может, я что-то путаю, но вы же понимаете, что у нас, у патриотов, хоть все и не так непросто, но мы-то знаем толк в настоящей гендерности. У нас за это Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, отвечает. А она хоть и работает под началом Андрея Парубия, но выдвинули-то ее люди из Винницы, где коррупцией, нетолерантностью и гендерным неравенством и пахнуть не может...



Кроме того, если и есть в стране какие-то мелкие негендерные или, не дай бог, гомофобские шероховатости, то это лишь оттого, что Украина чутко чует новые тенденции в этом непростом и скользком деле. Вот знаменитая на весь толерантный и гендерный мир французская актриса Катрин Денев взяла да и высказалась за то, чтобы мужики не боялись и, как встарь, оказывали знаки, причем даже недвусмысленные, внимания женщинам. Не нюхали у них подмышками, а брали и хватали за коленки или даже трогали за филейную часть, похотливо зазывая прелестниц в райские кущи секс-наслаждения с собой, а не с роботами с механическими тестикулами. «Изнасилование – это преступление. Ухаживания, даже настойчивые – нет. ...Мужчин наказали без долгих разбирательств, вынудили уйти с работы из-за того, что они потрогали чью-то коленку или попытались поцеловать. ...И мы достаточно четко отличаем неуклюжие попытки кого-то подцепить от сексуального насилия», – написала Катрин, а ее письмо в газету «Ле Монд» подписала еще сотня таких же известных женщин Франции. Француженки, по их словам, «прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания». Но нападки на Харви Вайнштейна и все, что после них началось по вине гендерных и трансгендерных борчих, они назвали «охотой на ведьм», которая хоть и выросла из «разумного протеста против сексуального насилия в профессиональной жизни женщин», но может в дальнейшем стать «угрозой сексуальной свободе в мире». А без этой свободы, уверены прекрасные дочери Франции, и ни туды, и ни сюды. Потому что «право соблазнять и приставать является принципиально значимым»...



...Боже, как же я еще больше люблю Францию! И как же, видимо, этих представительниц прекрасного галльского пола достали все эти напомаженные и наманикюренные узкобрючные мировые толерасты, на худосочных ножонках отстаивающие свое незыблемое право нюхать небритые подмышки, но руками ничего не трогать, а отдавать свою любовь резиновым феминам, которых приходится елозить темными неуютными вечерами. А непрорезиненной ласки хочется всем! И вот ведь что приятно: Украина, повторяю, хоть и получила безвиз, но явно чувствует новые тенденции в откате от тупой толерастии и хочет размножаться традиционным путем, понимая, что женские коленки создал Бог. И вовсе не только для того, чтобы на них стоять...



