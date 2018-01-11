Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили вновь перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было оглашено на заседании в четверг в частности потому, что на заседание не явились те народные депутаты, которые ранее выразили готовность взять М.Саакашвили на поруки.



Как сообщалось, 5 декабря 2017 года М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.



На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для М.Саакашвили в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на 3 января 2018 года.



Вместе с тем, 3 января Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на 11 января по причине того, что 7 депутатов заявили о готовности взять его на поруки, но не все они прибыли в суд.

