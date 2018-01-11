Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили вновь перенесли

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили вновь перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было оглашено на заседании в четверг в частности потому, что на заседание не явились те народные депутаты, которые ранее выразили готовность взять М.Саакашвили на поруки.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для М.Саакашвили в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на 3 января 2018 года.

Вместе с тем, 3 января Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на 11 января по причине того, что 7 депутатов заявили о готовности взять его на поруки, но не все они прибыли в суд.