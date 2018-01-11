Завтра по всей Украине будет облачно и без осадков

В ближайшие сутки с северо-востока европейской части России в Украину начнет поступать новая порция арктического воздуха, и хотя температура пока кардинально не изменится, ожидается значительный рост атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр. В пятницу в Украине осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 0-5° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2 в 2005г., самая низкая ночью -26,9 в 1950г.



На 13 января синоптики прогнозируют в Украине отсутствие осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-18 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днём 1-6° мороза; на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днём 0-5° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 3-5° мороза.

