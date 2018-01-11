Украина – третья в мире по росту зарплат

Украина заняла третье место в ТОП-10 стран, в которых в наступившем году будет наблюдаться наибольший рост реальных зарплат. Соответствующий рейтинг составили эксперты консалтинговой компании Korn Ferry, сообщают Вести Экономика. На первом месте рейтинга оказалась Индия с прогнозом по росту зарплат в 4,7% по сравнению с 4,8% в прошлом году. С прогнозом в 4,6% второе место в списке занял Вьетнам, где в прошлом году рост реальных зарплат составил 7,2%.



Третье место заняла Украина, где в этом году аналитики прогнозируют рост зарплат на уровне 4,4% по сравнению с 1,9% падением в 2017 году. Эксперты отмечают, что основу украинской экономики составляют многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.



"С 2014 года в стране падает промпроизводство – больше всего пострадали отрасли, основной потенциал которых сосредоточен на востоке страны: производство кокса и продуктов нефтепереработки, химической продукции, металлургической продукции, продукции машиностроения", – констатируют в Korn Ferry.



Замыкают пятерку лидеров Китай и Индонезия, где рост ожидается на уровне 4,2% и 3,4% по сравнению с 4% и 4,9% в прошлом году соответственно.



Далее идут Бразилия с прогнозом по росту зарплат в 3,3% (0,4% в 2017 году), Россия с 3% (–0,1%), Казахстан с 2,8% (–5,6%) и Болгария с 1,8% (4,7%). Замыкает десятку Италия, где в этом году аналитики ожидают 1,8% роста реальных зарплат по сравнению с 2,6% в 2017 году.

