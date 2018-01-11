SpaceX попросила Украину о срочной помощи

Американская компания SpaceX обратилась к украинскому государственному предприятию «Антонов» с просьбой предоставить грузовой самолет AН-124-100 «Руслан» для транспортировки головной части ракеты Falcon 9 из Лос-Анджелеса во Флориду. Заявка опубликована на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings.



Украинская компания будет транспортировать крупногабаритные ракетные комплектующие (1788 на 564 на 417 сантиметров общим весом примерно 28,1 тонны) до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал. Перелет планируется провести в период с 10 по 13 января 2018 года.



В заявке отмечается важность своевременной доставки груза для SpaceX: «Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года приведет к дополнительным последствиям, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы слишком дорогим для SpaceX и клиентов».

