Нацсовет по вопросам ТВ Украины проверит два канала за показ советских фильмов

Нацсовет по вопросам ТВ Украины проверит два канала за показ советских фильмов

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" за показ фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и других советских фильмов в новогоднюю ночь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба совета.

"Национальный Совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки каналам "Интер" и "СТБ" за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Регулятор зафиксировал, что "Интер" показывал в новогоднюю ночь фильмы "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!", а канал "СТБ" кроме перечисленных лент транслировал еще "Кавказскую пленница, или Новые приключения Шурика" и "Любовь и голуби". В фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталия Варлей и Александр Михайлов, которые включены в украинский черный список артистов. По мнению Нацсовета, демонстрация советских фильмов с участием запрещенных актеров нарушает действующее законодательство.