Нацсовет по вопросам ТВ Украины проверит два канала за показ советских фильмов

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" за показ фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и других советских фильмов в новогоднюю ночь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба совета.



"Национальный Совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки каналам "Интер" и "СТБ" за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.



Регулятор зафиксировал, что "Интер" показывал в новогоднюю ночь фильмы "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!", а канал "СТБ" кроме перечисленных лент транслировал еще "Кавказскую пленница, или Новые приключения Шурика" и "Любовь и голуби". В фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталия Варлей и Александр Михайлов, которые включены в украинский черный список артистов. По мнению Нацсовета, демонстрация советских фильмов с участием запрещенных актеров нарушает действующее законодательство.

