Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска

Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска на границе в первой половине 2018 года. Об этом в четверг, 11 января, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Черновцах сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, пишет Интерфакс-Украина.



"Мы разговаривали об этих 2 пропускных пунктах: Дьяковцы-Раковец и Красноильск-Викову де Сус, открытие которых предусмотрено в первой половине 2018 года", – сказал он.



Мелешкану добавил, что с румынской стороны границы пункты пропуска уже подготовлены.

