Беспилотный автомобиль Ford попал в аварию во время первого тест-драйва

Тест-драйв беспилотного автомобиля Ford от компании Argo закончился аварией, в которой пострадало два человека. Об этом сообщает The Guardian.



Автомобиль, модифицированный Ford Fusion, был ударен в бок фургоном, который ехал на красный свет. Согласно сообщениям, результатом столкновения стало смятие правой части легкового автомобиля, также было разбито заднее окно. Представитель города Питтсбург, где произошла авария, сообщил, что два из четырех пассажиров транспортного средства были доставлены в больницу в стабильном состоянии, но с некоторыми повреждениями.



"Мы знаем, что в результате несчастного случая, где был задействован испытательный автомобиль Argo, пострадали люди. Мы собираем всю информацию. Наше основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы все пассажиры и участники дорожного движения были в безопасности", - сообщил пресс-секретарь компании Ford.



Пока что никому никакие обвинения не выдвинуты, так как расследование все еще продолжается.



Стартап Argo AI был основан специалистами, ранее занимавшимися разработкой самоуправляемых автомобилей в компаниях Google и Uber. К тестированию своих разработок на дорогах Питтсбурга стартап приступил в начале 2017 года после получения финансирования от Ford в сумме $1 млрд сроком на 10 лет. Стартап работает над тем, чтобы помочь компании Ford реализовать свои планы по выпуску полностью самоуправляемого автомобиля без руля и педалей к 2021 году.

