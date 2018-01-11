Южная Корея хочет запретить Bitcoin

Власти Южной Кореи обеспокоены возможным уклонением от уплаты налогов и развитием криптовалютной игромании. Сеул хочет принять закон, запрещающий оборот криптовалют, таких как Bitcoin, на своих биржах, пишет "Российская служба Би-Би-Си".



Министр юстиции страны заявил, что виртуальные валюты вызывают у правительства "серьезную озабоченность".



На этой неделе на нескольких криптовалютных биржах в Сеуле прошли проверки в ходе расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов.

