Эпидпорог гриппа и ОРВИ не превышен ни в одной из областей, - Минздрав

Министерство здравоохранения констатирует, что с 1 по 7 января 127 871 человек, при этом эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.



Об этом говорится в сообщении Минздрава, сообщают Українські Новини.



Смертей из-за осложнений гриппа за указанный период не зафиксировано.



С начала сезона прививки против гриппа сделали 175 674 человека.



Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией в эпидемическом сезоне 2017/2018 на 14% до 7 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2016/2017.

