Эпидпорог гриппа и ОРВИ не превышен ни в одной из областей, - Минздрав
Министерство здравоохранения констатирует, что с 1 по 7 января 127 871 человек, при этом эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.
Об этом говорится в сообщении Минздрава, сообщают Українські Новини.
Смертей из-за осложнений гриппа за указанный период не зафиксировано.
С начала сезона прививки против гриппа сделали 175 674 человека.
Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией в эпидемическом сезоне 2017/2018 на 14% до 7 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2016/2017.
Источник: Українські новини
16:49