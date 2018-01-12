Рада намерена рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная рада начнет пленарную неделю 12 января с рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил в четверг депутат от Радикальной партии Игорь Попов. "Пока в повестке дня первым вопросом на вторник стоит рассмотрение законопроекта о деоккупации ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" - прим. ред.) во втором чтении. Очень серьезный закон, к нему поправок немного, но они принципиальные.

Это поправки, которые касаются упоминаний Крыма в этом законе. Я думаю, что дискуссия может затянуться на весь вторник, и это будет главным вопросом", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".



Ранее Рада неоднократно переносила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса. Изначально планировалось рассмотреть его во втором чтении до конца 2017 года.



17 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Рады принял решение рекомендовать депутатам принять законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в целом и согласовал все поправки к проекту.



Законопроект называет территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями", Россию "оккупантом" и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. В ходе первого чтения в парламенте из документа были исключены все упоминания о минских соглашениях и нормы, отсылающие к ним. Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе.



По оценке ООН, законопроект не обеспечивает в полной мере защиту прав человека и должен быть доработан.

