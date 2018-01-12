Госдеп: Россия стремится оставить Асада у власти ради стабильности в Сирии

Россия стремится сделать так, чтобы нынешний президент Сирии Башар Асад остался у власти, поскольку хочет стабильности в этом государстве. С таким утверждением выступил в четверг исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.



"С моей точки зрения, Россия, помимо прочего, как и Советский Союз прежде, дорожат стабильностью и боятся хаоса, - ответил он на вопрос, считает ли он, что стремление Москвы оставить Башара Асада у власти в Сирии это самоцель. - Это не просто Асад ради Асада - это стабильность и окончание угрожающего хаоса".



Он добавил, что Соединенные Штаты не понимают мышления России по поводу развития ситуации в Сирии в долгосрочной перспективе. "Мы не понимаем долгосрочное стратегическое мышление России [по Сирии], если таковое имеется", - сказал он.



По словам Саттерфилда, восстановление Сирии после вооруженного конфликта обойдется приблизительно в $200-300 млрд. "Сирия нуждается в восстановлении. Оценки необходимых средств разнятся, но скажем примерно: от $200 до $300 млрд на реконструкцию", - сказал он. При этом с его точки зрения, "Россия, Иран и сирийский режим такими средствами не располагает".

