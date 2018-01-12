САП: сотрудники СБУ причастны к коррупции в Миграционной службе

Специализированная антикоррупционная прокуратура установила, что к коррупционным схемам в Государственной миграционной службе причастны сотрудники Службы безопасности.



Об этом заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко во время экспертного обсуждения вопроса провокации подкупа, передают Украинские новости.



"Мы установили, что к этой схеме (выдаче иностранцам паспортов граждан Украины - Прим. Ред.) причастны сотрудники СБУ",- сказал он.



По его словам, в связи с этим СБУ и разработала комплекс контрмер, дабы противодействовать антикоррупционным органам.



Ранее сообщалось, что операцию по борьбе с коррупцией в Миграционной службе пришлось прекратить из-за вмешательства СБУ и Генпрокуратуры.

