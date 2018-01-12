В Кито подтвердили, что предоставили Ассанжу эквадорское гражданство

Глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила в четверг, что ее страна предоставила гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.



По сообщению агентства ЭФЭ, она пояснила журналистам, что это было сделано еще 12 декабря прошлого года.



Изначально о передаче Ассанджу эквадорского паспорта сообщили СМИ в Кито, однако власти Эквадора до сих пор не подтверждали эти данные.



Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Дж.Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.



В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.

