Суд оставил под стражей преступника, захватившего заложников в харьковской "Укрпочте"

Апелляционный суд оставил без изменений решение предыдущей инстанции по злоумышленнику, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря 2017. Напомним, что в заложниках в отделении "Укрпочты" находились 9 взрослых и двое детей.



Он остается на 60 суток в СИЗО без права на залог, передает "5 канал".



Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о смягчении ареста Владимиру Безуху, мотивируя это плохим состоянием здоровья его матери. Однако прокуроры с таким заявлением не согласились, поскольку Безух также фигурирует еще в одном деле, связанном с продажей наркотиков и учитывая то, что под домашним арестом возможно повторное совершение преступления.



"У нас есть залог, у нас есть поручительство. Поэтому, я считаю, должно быть обосновано, почему, например, домашний арест не может обеспечить личное обязательство", - возмутилась адвокат Безуха Елена Найденова.



В свою очередь, пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик отметила: "По мнению стороны обвинения, этот человек имеет плохие социальные связи, то есть может убежать, может скрываться от следствия, может совершить другое преступление".

