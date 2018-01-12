Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Глава государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.



На встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств Путин напомнил, что Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма. "Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину, и украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма", - констатировал российский лидер.



"Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - заявил Путин. Он заметил, что эта техника "находится вся в плачевном состоянии". "Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась", - отметил президент РФ.



Глава российского государства уточнил, что "речь идет о [возврате] десятков кораблей, десятков боевых самолетов". "Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - заявил Путин.



"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - подчеркнул президент.

