НБУ рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты

Национальный банк Украины рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, сообщила в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.



Согласно сообщению, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности был рассмотрен комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалют на территории Украины.



"Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты", — отмечается, в частности, в сообщении.

