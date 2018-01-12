Путин: Россия заинтересована в урегулировании ситуации на востоке Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в том, чтобы ситуация в Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта. Глава российского государства рассчитывает, что российско-украинские отношения улучшатся после урегулирования на юго-востоке Украины.

"Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась", - подчеркнул Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств. При этом он уточнил: "Но разрешилось так, чтобы она не вызывала озабоченность ни у кого, кто проживает на ее территории". "Я сейчас на хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы "минские соглашения", в полном объеме - не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило и тех, кто проживает на Донбассе, со всем, что там [в "минских договоренностях"] прописано - с законом об особом статусе Донбасса".



По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях "абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, между частями фактически одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня". "Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", - отметил глава российского государства.



Путин обратил внимание на тот факт, что "несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос, и вырос значительно". "Это хороший признак того, что у нас есть такие фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом", - полагает он.

