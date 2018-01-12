Путин: нормализация отношений РФ и США зависит от воли и здравомыслия Вашингтона

Нормализация отношений России и США произойдет, если Вашингтон проявит мужество, добрую волю и здравый смысл. Однако в случае продолжения санкционной политики российско-американские связи будут деградировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, отвечая на вопрос, есть ли надежда на нормализацию отношений с Соединенными Штатами.



По его словам, "мы-то готовы к нормализации давно, просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается".



"Посмотрим. Это зависит сейчас не от нас, это зависит прежде всего от американской стороны. Проявят они добрую волю? Смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они в конце концов, что и в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках их национальных интересов? Тогда все нормализуется и будут отношения развиваться", - сказал президент.



"Но до тех пор, пока этого осознания не придет" и американцы продолжат использовать российскую карту во внутриполитической игре, "это будет наши межгосударственные отношения ухудшать, они будут деградировать", заключил Путин. "Посмотрим, что будет происходить в этом году, это не от нас зависит", - еще раз подчеркнул российский лидер.



Он отметил, что российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США, когда оппоненты запугивают президента Дональда Трампа импичментом, аргументируя это "мнимым вмешательством России". "Хочу еще раз подчеркнуть - это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений". - сказал Путин.



Однако, напомнил российский лидер, Конгрессом США были приняты решения о дополнительных санкциях в отношении РФ. "Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реале, в жизни: будет ли что-то сделано реально, что будет сделано. В соответствии с этим будем и реагировать", - сказал Путин. "Но любые шаги, направленные на какие бы то ни было ограничения и на незаконные - это совершенно очевидно, что они незаконные - санкции, они будут ухудшать наши отношения с Соединенными Штатами, а не улучшать", - заключил президент РФ.

