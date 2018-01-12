ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения

Вопрос о передаче Украине из Крыма ее военной техники требует "очень тщательного изучения".



Об этом заявил в четверг командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.



"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".



Воронченко подчеркнул, что решение будет приниматься на уровне "высшего политического руководства государства".



По его словам, в Крыму находилось восемь боевых кораблей, одному из них требовался ремонт главных двигателей. "То, что говорят, что это был хлам [корабли] - это не соответствует действительности", - подчеркнул Воронченко. Он также уточнил, что в Крыму остались украинские БМП на два батальона и "они все были практически готовы" к работе. Кроме того, на полуострове находились "два батальона БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи".



"Авиационная техника, которая могла быть поднята, она была поднята и сейчас выполняет задачи", - сказал он, уточнив, что в свое время вся работоспособная украинская авиация была перемещена на Украину.



Раннее в четверг, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Глава государства также отметил, что Россия не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

