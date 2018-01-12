Умер Эдди Кларк - последний из оригинального состава Motorhead

Бывший гитарист легендарной британской рок-группы Motorhead Эдди Кларк умер на 68-м году жизни в среду, 10 января, сообщается на странице коллектива в Facebook. Кларк, скончавшийся в госпитале, где он проходил курс лечения от пневмонии, был последним участником оригинального трио Motorhead, в которое также входили Фил Тейлор и Иэн Фрейзер Килмистер (Лемми).



"Нам крайне тяжело сообщать эту новость, о которой мы сами узнали несколько часов назад. Эдвард Аллан Кларк, которого мы также знаем и любим как Быстрого Эдди Кларка, вчера ушел из жизни. Быстрый Эдди, продолжай и там устраивать рок-н-ролл, ты же знаешь, что твоя Motorhead-семья ждет от тебя именно этого", - говорится в сообщении коллектива.



Смерть Кларка также прокомментировал гитарист Motorhead Фил Кэмпбелл: "Узнал печальные новости, что Быстрый Эдди Кларк ушел из жизни. Это такой шок. Его всегда будут помнить за его культовые гитарные риффы и как настоящего рок-н-рольщика. Покойся с миром".



Барабанщик Motorhead Микки Ди также выступил с собственным заявлением по поводу кончины музыканта. "Это ужасные новости. Последний из трех амиго. Я видел Эдди не так давно, и он был в отличной форме. Для меня это полнейший шок. У нас с Эдди всегда были отличные отношения... Теперь Фил, Лемми и Эдди снова могут поиграть вместе, и если вы будете слушать внимательно, вы их обязательно услышите".



Два других участника легендарного оригинального трио скончались в конце 2015 года. В ноябре после продолжительной болезни умер Фил Тэйлор, а в декабре ушел из жизни Лемми. За два дня до смерти у него была диагностирована агрессивная форма рака простаты.



На следующий день после смерти Лемми барабанщик Микки Ди объявил о распаде Motorhead. "История Motorhead закончилась. Лемми был сущностью Motorhead. Группа будет продолжать жить в памяти, воспоминаниях многих людей. Мы больше не будем давать концертов, ничего от нас больше не ждите. Но огонь не затушить, и Лемми живет в сердце каждого из нас", - заявил он.





