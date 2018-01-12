В Мексике показали трейлер ремейка российской комедии "Горько!"

Мексиканская компания Lemon Films опубликовала первый трейлер фильма, снятого по мотивам российской комедии Жоры Крыжовникова "Горько!".



Картина под названием Hasta que la Boda Nos Separe ("Пока свадьба не разлучит нас") появится в кинотеатрах страны 30 марта, сообщается на странице организации в Facebook.



Права на адаптацию российской версии компания приобрела в марте 2016 года. Тогда сообщалось, что съемками займется мексиканский режиссер Сантьяго Лимон. Предполагалось, что работа над фильмом будет закончена за год. Название комедии, как сообщал ТАСС, также должно было быть короче - La Boda ("Свадьба").



Один из российских продюсеров "Горько!" Дмитрий Нелидов подчеркивал, что "это первый случай, когда российский фильм не просто пересекает границу, выходя в иностранный прокат, но и дает повод для создания полноценной адаптации за рубежом".









Оригинальный фильм "Горько" вышел в 2013 году. Сценарий к нему был написан Алексеем Казаковым, Николаем Куликовым, Жорой Крыжовниковым по оригинальной идее Ильи Бурца и Дмитрия Нелидова.



Премьерный показ ленты состоялся 10 октября 2013 года в Нью-Йорке в рамках "Недели российского кино". Картина стала самым прибыльным отечественным фильмом в истории кинопроката - при бюджете в 1,5 млн долларов ее сборы составили более 25 млн долларов.



Режиссер фильма удостоен премии "Ника" в категории "Открытие года", сама картина была номинирована на премию "Ника" в категории "Лучший фильм", а также получила девять номинаций на премию "Золотой орел". 23 октября 2014 года в прокат вышло продолжение фильма - "Горько! 2".





