В Украине на выходных значительно похолодает

В ближайшие сутки, 13 января, погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса, продолжающая поступать с северо-востока, и гребень северного антициклона, в связи с чем ожидается дальнейший рост атмосферного давления. Как сообщает Укргидрометцентр, по всей стране - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 13 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 7,6 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая ночью на отметке 26,2 градусов мороза в 1950 года.



В воскресенье, 14 января, в Украине без осадков, лишь в Крыму и Приазовье выпадет небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° мороза, на востоке до 15° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

