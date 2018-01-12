HBO объяснил причину позднего выхода восьмой Игры престолов

Создатели фэнтезийного сериала "Игра престолов" объяснили, почему выход восьмого сезона проекта состоится не раньше 2019 года. По словам программного директора HBO Кейси Блойса, это нужно для достижения высочайшего качества в финальном сезоне, пишет Entertainment Weekly.



Блойс отметил, что создатели проекта Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс нуждаются в дополнительном времени для этого.



Также он намекнул, что финальный сезон шоу будет самым масштабным по части сцен сражений и спецэффектов.



При этом продолжение сериала "Игра престолов" не планируется. Однако идет работа над потенциальными спин-оффами.

