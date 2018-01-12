Uber с помощью секретной программы блокировал компьютеры в зарубежных офисах во время полицейских рейдов

В международных офисах сервиса вызова такси Uber была установлена программа, позволяющая заблокировать компьютеры в случае внезапной проверки местными властями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Программа называлась Ripley. Она могла быть активирована из штаб-квартиры в Сан-Франциско в случае получения сигнала о внезапной проверке из зарубежного офиса.



В результате никто в этом офисе не мог войти в систему и передать какие-либо данные властям. Многие сотрудники не знали о существовании программы и испытывали стресс, оказавшись не в состоянии по требованию полицейских ввести логин и пароль, рассказывают собеседники Bloomberg.



Поводом для разработки стали рейды в офисах Uber в Брюсселе в марте 2015 года, в ходе которых полицейские смогли получить доступ к платежной системе и финансовым документам. Уже в мае Ripley использовали во время визита полиции в офис в Монреале. По данным агентства, программа использовалась более 20 раз в 2015-2016 годы. Сейчас, как следует из публикации, Ripley не используется.



«Как любая компания с офисами по всему миру, мы имеем процедуры в сфере безопасности, чтобы защитить нашу корпоративную информацию и данные клиентов, — заявили в Uber. — Когда речь идет о правительственных расследованиях, наша политика — сотрудничать со всеми законными запросами».



СМИ стало известно о нескольких программах, которые использовала Uber для борьбы с конкурентами или для противодействия властям. У компании были программы для слежки за водителями компании Lyft, для слежки за клиентами (в том числе известными людьми), а также за полицейскими и чиновниками — последним программа не давала пользоваться приложением, чтобы избежать подсадных пассажиров.

