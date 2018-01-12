Гройсман о внешнем долге: каждый украинец должен $1900

На данный момент внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes, которым в пятницу, 12 января, премьер поделился на своей странице в Facebook. "Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", - сказал Гройсман. Это означает, что каждый украинец должен приблизительно 1800-1900 долларов.



Вместе с тем, Гройсман напомнил, что в 2014 году, когда премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, государственный бюджет составил 108 000 гривень, так как предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб.



"Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - отметил Гройсман.



В то же время он заверил, что Украина, несомненно, станет успешным государством, несмотря на все вызовы.

