НБУ изучает возможность введения е-гривны, а не выпуск криптовалюты

Национальный банк не намерен выпускать собственную криптовалюту.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, сообщают Українські Новини.



Отмечается, что Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy.



Однако НБУ уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты.



Национальный банк в конце 2016 начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.



Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается.

