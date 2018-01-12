НБУ изучает возможность введения е-гривны, а не выпуск криптовалюты
Национальный банк не намерен выпускать собственную криптовалюту.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, сообщают Українські Новини.
Отмечается, что Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy.
Однако НБУ уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты.
Национальный банк в конце 2016 начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.
Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается.