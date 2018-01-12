В Киеве растет количество заболевших корью

По состоянию на утро пятницы, 12 января, в Киеве зарегистрированы 74 сообщения о заболевания корью.



Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.



Отмечается, что среди заболевших 57 детей возрастом до 17 лет, а также 17 взрослых.



Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 17 случаев, детей школьного возраста - 30 случаев.



Профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в более чем 50 дошкольных и общеобразовательных учебных учреждениях.



11 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что эпидемии кори в Украине нет.

