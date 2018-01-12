Илон Маск сходил на оргию с наркотиками и принял ее за карнавал

Представитель главы американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в интервью Business Insider рассказал, что летом прошлого года бизнесмен был на вечеринке в доме предпринимателя Стива Джурветсона. Ранее издание Vanity Fair написало, что гости той вечеринки устроили оргию и употребляли наркотики.



По словам представителя, Илон Маск принял вечеринку за своеобразный карнавал: «Илон провел на вечеринке несколько часов и ушел в час ночи, после того как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и управлении компаниями. Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами».

