Найден способ сделать секс законным

В сети появилось приложение, которое помогает узаконить согласие на секс с партнером. Об этом пишет Metro.



Сервис под названием LegalFling предлагает пользователям перед совершением полового акта отправить запрос партнеру, чтобы удостовериться, что желание обоюдное. Кроме того, приложение помогает официально оформить согласие на секс, а в случае обвинений в домогательстве использовать его как подтверждение невиновности.



В описании сказано, что кнопка «Согласиться» юридически обязывает партнера следовать правилам, указанным в профиле пользователя. Среди них — согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, употребление нецензурной брани во время акта и допустимость использования приемов БДСМ.



Выбор кнопки «Отказ» также может быть использован в юридических спорах, уверяют разработчики.



Сервис работает на основе блокчейна, поэтому все действия сохраняются и не могут быть исправлены.

