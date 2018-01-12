Психозы недели. Сине-желтые гастарбайтеры и другие

Со старым Новым годом, други мои. Очень симптоматичный праздник. Подтверждает наше славянское происхождение, от которого мы теперь открещиваемся, доказывая «этническое европейство». Но вы попробуйте любому немцу или французу разъяснить парадоксальное словосочетание «старый новый год», и поймете, что мы – не они. Мы даже не в гостях в Европе, а на заработках. О скандале с желто-синими робами в Польше слышали? С него и начнем...



История такая. Польские СМИ подняли шум, что на одном из заводов компании Lindab менеджмент заставляет рабочихукраинцев носить сине-желтую униформу. Причем сами украинские рабочие, судя по всему, не протестуют. Тем более что в цвета украинского (или шведского) флага одели не только наших гастарбайтеров, но и белорусов. А переводчикам выдали спецодежду оранжевого цвета.



Фирма поясняет, что отличать по цвету иностранных рабочих решили по "мовной причине". Потому что они польскую мову не понимают. И если бригадир увидит "сине-желтого", то должен позвать сотрудника в оранжевом комбинезоне – для перевода.



Поскольку поляки тоже в некотором роде славяне и склонны, как и мы, погружаться в глубины психоанализа, они узрели в действиях менеджмента намеки на дискриминацию. И более того – на сегрегацию заробитчан. Дескать, вы бы еще им тризубы на грудь нацепили, по аналогии с фашистскими "звездами Давида". Потом сюжет показали по ТСН. И... понеслась коза по кочкам.



Хотя лично мне бурная дискуссия в соцсетях насчет "унизительного национального разделения среди сотрудников" непонятна. Чем патриоты возмущаются? Наоборот, гордиться должны таким символизмом. Сине-желтая расцветка – это способ визуального отображения нашей национальной идентичности. Когда у нас с 2014-го до 2015 года все заборы, скамейки, урны и даже плиты на набережной покрасили в сине-желтые цвета, все радовались.



А оранжевый – напоминание о первом "ющенковском" майдане, с которого и начали приживаться у нас европейские ценности, и мы их теперь отрабатываем на европейских заводах. Вот она – реализация той самой европейской мечты, за которую стоял второй майдан. Как говорится, осторожно, мечты сбываются.



В конце концов, мы же сами туда добровольно приехали работать. Никто же нас особо не звал. Наоборот, отбиться от граждан процветающей страны (нашей), желающих гнуть спину на польского пана, не могут. Чего ж теперь возмущаться правилами игры? В чужой монастырь со своим уставом не ходят...



Негодяи! Лишают нас удовольствия слушать и лицезреть программы из расчета 75% украинского языка на общегосударственных, 60% на региональных каналах. Реплики и фильмы на иностранных языках – с субтитрами. Все норовят показать российские сериалы и советские фильмы. А где качественное украинское кино? Где-где?! Не заставляйте рифмовать...

Мерить все психозы деньгами тоже нельзя. Некоторые сходят с ума абсолютно безвозмездно. Просто начитавшись новостей и наслушавшись сплетен. Истерия вокруг неотпетого мальчика и уголовного дела по УПЦ явно из этой серии. А чего стоит новость про жителя Винницы, который разобрал котел, чтобы не топить российским газом, и был отправлен на принудительное лечение

Мы ведь тоже свои правила устанавливаем, которые далеко не всем нравятся. Я вот подозреваю, что нашим звездам эстрады должно не понравиться заявление Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который, "реагируя на постоянные жалобы телезрителей и пользователей Интернета" (короче говоря, по просьбам трудящихся, как писали раньше, – автор), подготовил предложения для Верховной Рады о наказаниях для тех из украинских артистов, кто выступает в Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.Уморительное заявление, я вам скажу. «Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период», – заявляют в Нацсовете.Кстати, очень важный вопрос: так все-таки штрафные санкции или уголовная ответственность? Я думаю, второе, потому что штрафы, как показал опыт исполнения закона о языковых квотах на телевидении, работают хуже, чем тюрьма. Тот же Нацсовет уполномочен сообщить, что "языковой закон" не оправдал надежд, хотя показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио значительно улучшились. "Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования – они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований", – добавили в Нацраде.Негодяи! Лишают нас удовольствия слушать и лицезреть программы из расчета 75% украинского языка на общегосударственных, 60% на региональных каналах. Реплики и фильмы на иностранных языках – с субтитрами. Все норовят показать российские сериалы и советские фильмы. А где качественное украинское кино? Где-где?! Не заставляйте рифмовать...Да, в творческом мире у нас творится что-то сложное и противоречивое. Агенты Кремля из числа театральной общественности так и пытаются помешать нашей европейской идентификации. Чего стоит скандал в Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой с балеруном-«сепаратистом»? Я имею в виду Николая Санжаревского, который, как пишут, "известен своими партиями Квазимодо в «Эсмеральде», шута в «Лебедином озере» и рядом других". Кроме того, Санжаревский является арт-директором во Львовской школе академического и современного балета.Именно с его балетной школой и связан ключевой момент скандала, из-за чего знаменитый балетный негодяй, "открыто выступавший против мобилизации на войну», попал в чистилище "Миротворца". Во время выступления в Минске он вместе со своими воспитанниками находился на сцене, где рядом стоял другой танцевальный коллектив и был поднят флаг (страшно сказать) т.н. ДНР.Самое страшное, что Санжаревский не проявил гражданскую позицию, не попытался вырвать у тех детей их неправильный флаг и не увел со сцены своих подопечных, дабы защитить их нежные души от тлетворного влияния российской пропаганды. Таким образом, он явно попадает под статью "посягательство на территориальную целостность государства".Интересно, что Санжаревский в шоке от того, что о нем пишут. Якобы лично обратился в СБУ, чтобы его проверили на "сепаратизм". Уверяет, что его страницу во «ВКонтакте» давно взломали и набросали туда всякого фуфла специально.Есть версия, что каша заварена из-за конфликта вокруг руководства «Арт-гильдии балета» и тех денег, которые зарабатывает эта структура, оплачивая обучение талантливых детей. Артист-"сепаратист" недавно заявил, что "если немного изменить подход руководства, то эта работа может стать достаточно прибыльной". Так что, похоже, в колыбели национального самосознания (в смысле во Львове) опять поссорились из-за денег. Причем, по нашей традиции, не из-за прибылей, а из-за убытков.Вообще, тема денег и психозов раскрыта мало. Взять, например, последнюю всеобщую истерию по поводу вспышки кори в Украине. Кругом пишут про эпидемию, про сотни тысяч больных, про десятки умерших детей и про то, что зараза липнет даже к ранее вакцинированным детям.Причем как-то странно пишут. Скажем, последний вопль из серии "если бы я знала, что так будет, я бы не повела мою маленькую доченьку в цирк, а заперла бы ее дома; теперь же моя бедная крошка страдает от кори..." происходил со странички в Facebook, зарегистрированной... месяц назад. С фотографиями "мамы и крошки" из фотобанка Google.Не удивительно, что за вчерашний день привили в пять раз больше детей, чем за прошлый месяц. Кстати, кто поставщик вакцины? Много завезли? Срок годности, случайно, к концу не подходил? Надо бы у Супрун спросить и ее окружения. Они-то наверняка знают, где КОРенЬ зла.Хотя мерить все психозы деньгами тоже нельзя. Некоторые сходят с ума абсолютно безвозмездно. Просто начитавшись новостей и наслушавшись сплетен. Истерия вокруг неотпетого мальчика и уголовного дела по УПЦ явно из этой серии. А чего стоит новость про жителя Винницы, который разобрал котел, чтобы не топить российским газом, и был отправлен на принудительное лечение в областную психоневрологическую больницу им. А. И. Ющенко!Опережая возможные вопросы, замечу, что это не тот Ющенко, что был президентом, а другой, психиатр. К слову, хорошая идея: психиатр-президент. По-моему, для нас в текущий период жизни это как раз то, что "доктор прописал".