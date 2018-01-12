Украина помогла SpaceX

Украинское государственное предприятие «Антонов» осуществило срочный заказ американской компании SpaceX по транспортировке головной части ракеты Falcon 9 из Лос-Анджелеса во Флориду. Данные миссии размещены на трекере воздушных перелетов Flightradar24.



Самолет Aн-124-100 «Руслан», использовавшийся для транспортировки крупногабаритных ракетных комплектующих (1788 на 564 на 417 сантиметров общим весом примерно 28,1 тонны), за 4 часа 33 минуты преодолел 3613 километров.



Запрос на оперативную доставку груза американская компания направила «Антонову» 3 января 2018 года. В заявке отмечалась важность своевременной доставки (до 11 января 2018 года) головного обтекателя для SpaceX.







Входящее в «Антонов» подразделение «Авиалинии Антонова», созданное в 1989 году, выполняет примерно 35 процентов мирового объема перевозок по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов.

