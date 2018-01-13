На Донбассе выросло количество взрывов – ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали 662 взрыва в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 10 января в 19:30 11 января, опубликованном на сайте ОБСЕ. Отмечается, что СММ ОБСЕ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, как и за предыдущий отчетный период, а также увеличение количества таких нарушений в Луганской области.



Так, днем 11 января, находясь на железнодорожной станции в г. Ясиноватая в течение приблизительно 4 часов, члены патруля миссии слышали 3 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также, находясь в г. Докучаевск в течение примерно 40 минут, команда СММ слышала 23 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из стрелкового оружия.



В Луганской области миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав в частности 42 взрыва.



Находясь в пгт Малониколаевка, наблюдатели слышали 20 взрывов, по оценке, связанных с проведением учений с боевой стрельбой.



Кроме этого, наблюдатели зафиксировали на оккупированной территории 35 реактивных систем залпового огня БМ-21 Град и 13 122 мм гаубиц Д-30 Жаба, не отведенных от линии разграничения.

