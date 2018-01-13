Российские ученые открыли новый вид динозавров

Палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского госуниверситетов описали ранее неизвестный науке вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 млн лет назад.



Как сообщает пресс-служба СПбГУ, ученые назвали нового динозавра сибиротитаном (Sibirotitan astrosacralis) за его крупный размер и особое строение костей.



"Животное стало вторым завроподом, получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии", - говорится в сообщении.



Описать нового ящера ученым помогли зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра, найденные в разные годы у села Шестаково Кемеровской области - на одном из самых знаменитых российских местонахождений динозавров. Чтобы заполучить окаменелости, палеонтологам пришлось буквально выколачивать их из твердого песчаника шестаковского яра на берегу реки Кия.



"Сложность была в том, что нужный геологический слой находился посередине отвесной скалы, поэтому ученые работали с альпинистским снаряжением на высоте около четырех метров", - отмечает пресс-служба.



Сибиротитан принадлежит к группе гигантских динозавров, которые называются завроподами. Как отмечают исследователи, он был не самым большим представителем своей группы: имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, весил приблизительно 10 тонн, а его длина от головы до кончика хвоста составляла около 12 м. Питался четырехногий сибиротитан растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников.



В настоящее время ископаемые хранятся в Томском госуниверситете.



Исследователи предполагают, что под многотонной скалой у реки Кия спрятан целый скелет сибиротитана, потому что место раскопок приносит находки почти каждый год.



"Однако извлечь его из песчаника целиком почти невозможно, поэтому ученым приходится годами по крупицам собирать скелет уникального завропода", - отмечает пресс-служба.



Как считает доцент СПбГУ Павел Скучас, принимавший участие в исследовании, находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют задуматься о происхождении этой группы древних ящеров.



"Раньше считалось, что титанозавры возникли в раннем мелу Южной Америки (около 145 млн лет назад). Современные данные позволяют предположить, что они впервые появились в Азии", - цитирует пресс-служба ученого.



Окаменелости первого открытого в РФ титанозавра - тенгризавра - были найдены в 1990-х годах. Но три найденных тогда позвонка были описаны только в прошлом году.

