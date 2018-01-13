Минфин прогнозирует рост госдолга Украины

Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза. Об этом свидетельствует презентация закона Украины О государственном бюджете Украины на 2018 год, опубликованная в пятницу, 12 января, на сайте Министерства финансов.



Согласно материалам ведомства, прогнозируемый максимальный размер гарантированного государством долга к концу текущего года составит около 747,6 млрд гривен, что в 2,3 раза больше, чем запланированные показатели 2017 года.



По прогнозам Минфина, к концу этого года соотношение государственного долга к ВВП вырастет с ожидаемых 75,6% в 2017 году до 82,4%.



В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

