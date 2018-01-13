В Украине в ближайшие сутки будет морозно, местами небольшой снег

В Украине в ближайшие сутки 14 января погоду будет определять холодная, преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков не прогнозируется, лишь в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму ожидается небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в Прикарпатье и на крайне юге страны местами 0-5° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и в Крыму до 3° тепла.



В Киеве 14 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица; температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5° в 2015 году, самая низкая ночью -24,3° в 1896 году.



В Украине 15 января в восточных регионах, а также Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируется небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица; на остальной территории – без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.



Температура ночью 8-13°, в южных 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье около 0°.



В Киеве 15 января без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 3-5° мороза.

