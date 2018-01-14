Грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко не вредить интересам России

Оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию.



В обязательстве, датированном 3 февраля 2007 года, действующий украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.



"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", — говорится в документе.



В другом заявлении, адресованному директору ФСБ, Порошенко отмечает, что он занимается привлечением инвестиций в интересах России.



"К антироссийской президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы "Рошен" (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область)", — говорится в документе.



Третьего февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту "Пулково" не пустили на территорию России. Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику Киева. "Ответ… кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину", — говорилось в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

