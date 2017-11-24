Голодовка «шахтеров» Павлограда оказалась провокацией спецслужб РФ

Голодающий под телекамеры активист недавно созданной «Независимой первичной профсоюзной организации «Павлоградуголь» Андрей Карпенко, на поверку оказался «беженцем» из неконтролируемой территории Луганской области. Данную информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

До переезда в Павлоград Карпенко работал на одной из шахт, которая расположена на оккупированной боевиками территории.

По версии правоохранителей, Карпенко и другой участник акции – Исхак Ахмеров на протяжении 2017 года неоднократно посещали ОРДЛО через территорию Российской Федерации. В частности, Ахмеров последний раз пересекал украино-российскую границу 24.11.2017 через КП «Силовое». Карпенко последний раз был зафиксирован на границе в середине декабря прошлого года.

Следствие располагает документами, подтверждающими связь Карпенко и Ахмерова с организованными «военными структурами», которые существуют на территории так называемой Луганской народной республики, пытающимися использовать «шахтерские протесты» на украинских угледобывающих предприятиях Западного Донбасса для антиукраинской пропаганды и дестабилизации их работы. Контроль и финансирование данных структур осуществляется напрямую из Российской Федерации.

Согласно п.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию с целью нанесения ущерба интересам государства, совершенное организованной группой карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщалось, 28 декабря несколько активистов новосозданной Независимой первичной профсоюзной организации «Павлоградуголь» объявили голодовку в помещении Павлоградского горисполкома. Среди требований протестующих – отстранение от занимаемых должностей руководителей шахт «Павлоградугля», крупнейшего отраслевого предприятия на украинской территории, увеличившего добычу угля в 2017 году на 10%.

Как известно, после «национализации» руководством ЛНР и ДНР шахт, расположенных на неконтролируемой территории, энергетика испытывает острый дефицит угля. В 2017 году Украина была вынуждена увеличить валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия. Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%)