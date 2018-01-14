Снежная и холодная погода будет в начале недели

В ближайшие сутки, 15 января, погоду на Украине будет определять холодная, но снежная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр. В целом по стране в понедельник слабый снег, в Приазовье - умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на юге местами 3-8° мороза; днём 2-7° мороза, на Закарпатье около 0°.

В Киеве - слабый снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 10-12°, днём около 5° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 января самая высокая температура днём была +7,9 в 1975г., самая низкая ночью -24,7 в 1943г.



На 16 января синоптики прогнозируют небольшой снег, лишь в большинстве западных областей без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днём 1-6° мороза.



В Киеве - небольшой снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью около 10°, днём 3-5° мороза.

