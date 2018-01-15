В России предложили пересмотреть Договор о сотрудничестве с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — отметил Затулин.



По его словам, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах. "(Представители России. — Прим. ред.) говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет", — напоминает парламентарий.



"Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, <…> что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ", — сказал Затулин РИА Новости.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

