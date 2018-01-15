СКР с 2014 года возбудил 209 уголовных дел по событиям на Украине

Следственный комитет России с 2014 года возбудили 209 уголовных дел, связанных с ситуацией на Украине, сообщил в интервью "Российской Газете" глава ведомства Александр Бастрыкин. "Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей.

И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказал он.



Как отметил Бастрыкин, по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины. В их числе — 20 членов высшего военного руководства. Бастрыкин пояснил, что это, прежде всего, уголовные дела по особо тяжким преступлениям против мира и безопасности человечества.



Бастрыкин сообщил, что параллельно СК РФ продолжает расследовать обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой. По его словам, проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск.



Как добавил Бастрыкин, СК РФ не может оставаться безразличным к фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины.



"Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" и устанавливаются обстоятельства этих преступлений", — добавил глава СК.

